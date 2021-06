Este domingo 27 de junio, nació el hijo J Balvin y su pareja, la modelo Valentina Ferrer en Nueva York, de Estados Unidos.

Por primera vez, la famosa pareja se convirtieron en padres y los fanáticos los celebran. A pesar que el cantante de música urbana había mantenido en secreto el embarazo de su pareja sentimental.

Pero, la emoción fue más fuerte y el intérprete no pudo evitar compartir un mensaje en redes, anunciando la llegada del nuevo miembro de la familia. Solo colocó ¡Querido Rio¡ con un emoji de unas manos juntas como orando y los fanáticos dedujeron la llegada del bebé.

Querido Rio 🙏 — J BALVIN (@JBALVIN) June 27, 2021

Hasta ahora, la feliz madre no ha confirmado la noticia en sus redes, tampoco ha compartido nada relacionado a la feliz llegada de su bebé. Sin embargo, las felicitaciones y los buenos deseos no se han hecho esperar por parte de los seguidores del cantante, así como de amigos cercanos y colegas del medio.

Nació el hijo de J Balvin Y Valentina Ferrer

Después de la clandestinidad, Valentina Ferrer posó el pasado mes de abril para Vogue México y Latinoamérica, compartiendo sus siete meses de embarazo.

En ese momento, reveló en una entrevista que “Me hice la prueba en el baño con mi perro para no estar sola. Me hice como tres seguidas porque no me lo creía”. Después se lo comentó a su actual pareja, “Él (J Balvin) se quedó helado. Estaba feliz, pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el WiFi se guinda, así se quedó, guindado (como pasmado). Se lo dije en persona, pero así quedó”, agregó.

