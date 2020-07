Naya Rivera se encuentra desaparecida desde el miércoles, al caer al agua en el Lago Piru, cercano a Los Ángeles, California; la actriz de la serie «Glee» se encontraba con su hijo de cuatro años.

La búsqueda de la actriz se activó, tras recibir una llamada de emergencia horas después de que alquilara una embarcación de recreo.

Asimismo, de acuerdo con la información, los pasajeros de un barco encontraron al hijo de Rivera, solo y dormido en el bote con un chaleco salvavidas.

Al parecer, el niño estaba ileso y comentó a las autoridades que salió a nadar con su madre, pero ella nunca regresó.

La desaparición de Rivera es un nuevo capítulo a tragedia que acompaña a los intérpretes de la serie.

Naya Rivera quien se encuentra desaparecida, en horas de la tarde de este jueves se conoció que el equipo de rescate cambio de búsqueda, a encontrar el cuerpo. Pues creen que se ahogó

La actriz había compartido una imagen conmovedora de ella y Josey justo un día antes de su desaparición, con la leyenda “Solo nosotros dos”. En una publicación que desde entonces ha suscitado una gran cantidad de mensajes de amor y oraciones.

Igualmente, más de 80 personas, helicópteros, botes y vehículos todo terreno se encuentran en la búsqueda de la actriz estadounidense de 33 años.

A pesar de los equipos de rescate; no han conseguido dar con el paradero de Rivera en el Lago Piru, California EE.UU.

Multiple teams of professional search & rescue personnel are actively searching Lake Piru for clues to the location of Naya Rivera. With over 80 people involved in the search right now, we are using helicopters, boats, ATV vehicles, and ground personnel to try and locate her. pic.twitter.com/o2bN5sQFms

