Compartir

















Esta es nuestra carta al Niño Jesús 2021… ¡querido niño Jesús! En esta noche que recibes muchas peticiones te pedimos por Venezuela… este nuestro país… grande y hermoso, de buena gente y que espera mucho de ti…

Empezamos por algo muy sagrado como son los niños, los cuales te pedimos miles de escuelas; que la educación se apodere del futuro del país. Que los niños tengan abrigo, comida y sobre todo protección; que lleven a Venezuela en el alma…

Seguimos con la salud del país, es por ello que te pedimos más médicos y mucha salud para ellos; que nos cuides de tantos virus y que el 2022 sea el año de vencer al COVID 19; por cierto trae tapabocas e insumos y que en los hospitales reciban a todos…

Muchas fuentes de empleo que exista tanto trabajo en Venezuela, que nuestro país sea brillante. Que tengamos producción de medicinas sobre todo; además de que todas las empresas se activen. Carros, alimentos, juguetería, ropa, calzado…

Te pedimos por la familia, que siga siendo el núcleo principal de la sociedad y que sigan los valores humanos creciendo; te pedimos por el turismo para que se active como debe ser; y que nuestra Venezuela sea un país para visitar.

Te pedimos por las mujeres de Venezuela, para que sigan siendo las mejores del mundo; llénalas de salud en especial aquellas que tienen cáncer y otras enfermedades… ¡Cuídalas que son valiosas!

Carta al Niño Jesús 2021

Te pedimos por las personas que llevan los servicios públicos de Venezuela y que estos funcionen en cada parte del país. Agua, luz, internet, calles sin huecos y sobre todo un transporte optimo; con todo esto elevamos una calidad de vida.

Por los ancianos para que tengan una vida digna y puedan seguir disfrutando de su vejez en tranquilidad. Para que no esté la soberbia en los hogares de Venezuela, todo lo contrario; que nuestras discusiones sean por deporte (Magallanes-Caracas) por más nada… ¡cero politiquería!

Te pedimos para seguir adelante en Venezuela, nos des fuerzas y fe para luchar por ella y hacerla cada hora el mejor país del planeta… ¡Amén!

P.D, : Estas peticiones te las hacemos llegar porque sabiendo de tu infinita misericordia, confiamos que nos has de perdonar; no ser los venezolanos que has querido que seamos. Ya que nos hemos dejado llevar por el egoísmo, la mezquindad y la soberbia.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:¿Cuánto cuestan los ingredientes del dulce de lechosa?

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram »