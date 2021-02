El documental Once Upon a time in Venezuela, dirigido por Anabel Rodríguez Ríos, no entró en la lista de preseleccionados de la que se escogen los nominados de las categorías en las que era elegible: Mejor Largometraje Documental y Mejor Película Internacional; de los premios Oscar 2021.

La película, que se filmó durante cinco años, sigue la vida de los habitantes del Congo Mirador, un pueblo de palafitos a orillas del lago de Maracaibo que; entre la sedimentación del agua y el abandono de las autoridades; desaparece por la migración de sus habitantes que no tienen otra opción, destacó El Nacional.

Cabe recordar, que el pasado 28 de enero entró en el primer corte de 93 películas preseleccionadas de todo el mundo. El hecho marcó un hito en el cine venezolano.

Además, Once Upon a Time in Venezuela recorrió más de 25 festivales internacionales, entre los que destaca el Festival de Cine de Sundance; el Festival Internacional de Cine Documental de Canadá Hot Docs, el mayor encuentro de documentales de Norteamérica; el Festival de Cine Documental de Hot Springs, donde triunfó como Mejor Documental Internacional; y el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA). En su trayecto se llevó, en total, 8 premios.

Es importante mencionar, que esta edición de los premios de la Academia contó por primera vez con una ampliación de la cantidad de semifinalistas para la categoría de Mejor Película Internacional; la cual se elevó a 15. De las escogidas, Latinoamérica figura solo tres veces con producciones de México, Chile y Guatemala.

El documental chileno El agente topo (2019), de Maite Alberdi; el filme mexicano Ya no estoy aquí (2019), dirigido por Fernando Frías; y la película guatematelca La Llorona (2019) de Jayro Bustamante.

El 15 de marzo se conocerán las nominaciones de los premios de la Academia, previstos para el 25 de abril.

