Tener una piel saludable no se hace en semanas ni en días, tienes que tener una dieta rigurosa para poder lograrlo. Tienes que incluir varios alimentos en tu dieta diaria que te ayudarán a tenerla.

Frutas, verduras, hortalizas, dormir bien además de tener una dieta muy balanceada para que puedas tener esa piel lozana y fresca. Otro de los puntos es observar cuantas veces tomas agua al día.

Pero empieza por una de las frutas que ha tenido un bajón en el mercado venezolano en los últimos años y es la naranja. Debes consumir, jugo, además de vez en cuando disfrutar de una naranja; esta contiene vitamina C espléndida para la piel.

No puede faltar en tu dieta el consumo de zanahorias, este aporta muchos nutrientes al cuerpo. Esta contiene vitaminas A, además de la C, E y K, no debe faltar en ensaladas, jugos y hasta en postres ya que también se hace torta de zanahoria.

El aguacate no puede faltar en la dieta diaria, es muy bueno para la piel, ayuda mucho en los tejidos. Es excelente para el corazón y es uno de los que tiene múltiples vitaminas, no dejes de consumirlo a cualquier hora.

Piel saludable

Está de moda el brócoli en Venezuela, y no es por fama es uno de los alimentos más saludables que hay en el mundo de los vegetales. Este no puede faltar en la dieta además contiene vitaminas A, B6 y D.

El rey de los antioxidantes es el tomate, en ensaladas, jugos además de que lo puedes incluir en la dieta. Este dará muchas propiedades positivas a tu piel para que puedas estar mucho mejor y aparentar menos edad.

Además de esto nunca está demás una buena crema para hidratar el cutis como para evitar líneas de expresión.

