La Plaza El Espinal en Colombia en el Departamento de Tolima se desplomó dejando hasta ahora cuatro muertos; y al menos un centenar de lesionados, informó Blu radio. Las personas se encontraban esperando la corrida cuando la gradería se vino al piso.

Estas plazas son conocidas como “corralejas” donde se realizan corridas de toros, además de conciertos. Esta vez la tragedia se hizo presente al ceder una de las gradas provocando que las personas cayeran. Las personas celebraban las fiestas de San Pedro y San Pablo.

«En este momento tenemos confirmadas cuatro víctimas (mortales), dos mujeres, un hombre adulto y un menor de edad; además de unas 30 personas gravemente heridas. Por supuesto, activamos todos los hospitales y las ambulancias con las que podemos trabajar», dijo el gobernador del Departamento del Tolima, Ricardo Orozco; publicó CNN.

BREAKING: Stadium collapses during bullfight in Espinal, Colombia; at least 5 dead, 500 injured pic.twitter.com/yXzHgpharS

— BNO News (@BNONews) June 26, 2022