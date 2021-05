El liderazgo de la oposición parece estar nuevamente enfrentado enfrentado entre Juan Guaidó y Capriles. Uno parece que no quiere ver candidatos de la unidad en diciembre; mientras el exgobernador quiere mover el voto por las regionales.

Entre ambos políticos parece que hay una disyuntiva que empezó por aprobar y desaprobar el nuevo CNE. Entre ambos personajes de la oposición muestra lo que hay para las regionales de este año.

El exgobernador de Miranda ha sido duramente criticado por apoyar las elecciones por un lado. Pero por otro si hay un sector de la oposición que considera pertinente votar. Por su parte el exdiputado llamó “fraudulentas” los comicios a celebrarse en diciembre.

Guaidó y Capriles enfrentados nuevamente

La oposición parece estar dispersa y no aprovecha lo que de verdad pudieran conquistar en las regionales. Consideran que es un buen escenario para mostrar unión y solidez; pero por otro lado el exdiputado no considera bueno ir a votar.

Hay otro factor que no se ha tocado y es el papel de Henry Ramos Allup en estas elecciones regionales. El mismo parece estar de bajo perfil y no ha dado su opinión en los comicios; en las redes el exdiputado de AD no goza de mucha popularidad.

Por otro lado consideran que las elecciones regionales están a la vuelta de la esquina; y el que parece decidido a buscar liderazgo es Henrique Capriles. Pero por otro lado buscan la manera de Guaidó se mantenga al margen.

Popularidad contra popularidad

El exdiputado Juan Guaidó al parecer quiere dejarle el camino libre al chavismo para las regionales. Por el contrario del exgobernador y excandidato presidencial que quiere agitar a su gente; y quiere despertar la esperanza en la oposición.

Hasta ahora el escenario de la popularidad parece estar encontrado para estas regionales 2021. Si entre ambos no hay liderazgo no puede haber unión en la oposición; la cual parece estar cada día más dividida.

