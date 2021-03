Poliamor: Se puede amar a dos personas al mismo tiempo

Para muchos el auge del poliamor ha sido algo tetánico y diferente que entró en vigencia en la década de los años 90. Pero, la pregunta que muchos se hacen es que se puede amar a dos personas al mismo tiempo.

Algunos no están preparados para inmiscuirse en este mundo y encontrar su realidad o felicidad; de que se puede amar a dos personas al mismo tiempo; sin miedo, sin tabúes, sin inhibiciones y entregados a la confianza de respetar en una relación a dos personas a la vez.

Suena contradictorio, porque muchos creen que se trata de la poligamia o “swinging” y está práctica va mucho más allá. Los expertos alegan que “El poliamor consiste en amar a varias personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética. Quienes lo defienden consideran que el amor no tiene que estar restringido; porque si quieres a alguien deseas lo mejor para esa persona y eso incluye poder ampliar su vida amorosa y sentimental”.

Pero, ¿qué es el Poliamor? La palabra proviene del inglés ‘polyamory’, que a su vez procede del griego y el latín, y significa literalmente ‘muchos amores’.

Aunque no hay, un cálculo preciso del número de personas que practican este modelo de amar diferente. Algunos estudios precisan que más de 500 mil relaciones poliamorosas están dadas en Estados Unidos y Madrid.

Consenso y honestidad

Lo cierto es que las personas poliamorosas han concluido que “la monogamia es una opción que no satisface sus necesidades afectivas y sexuales. No tiene nada que ver con no haber encontrado a la persona adecuada; sino que desde su punto de vista no tiene por qué existir una sola persona adecuada, sino varias.

Las personas que llegan al poliamor, es porque antes eran monógamas y no les daban la satisfacción adecuada; pues sentían atracción a otras personas pero se cerraban por sus creencias, u otras decidían ser infieles.

Es por ello, que es importante tener consenso y honestidad entre las partes involucradas. Las personas relacionadas deben establecer acuerdos basados en el respeto, la honestidad y la sinceridad.

Por lo tanto, se deben acordar libremente normas para evitar disgustos a futuros y éstas podrían revisarse a medida que la relación evolucione. En el poliamor no se puede mentir, ni hiriendo a ninguno de sus miembros.

¿Y los celos?

Como muchas personas, los poliamorosos sienten celos. Pero, “primero se debe trabajar con uno mismo y luego dentro de la relación, hablando sobre ello, e incluso puede ayudar que conozcas y pases tiempo con la persona que está con tu amante”, dicen los expertos.

En el poliamor no puede existir la mentira, cada individuo debe estar claro en las especificaciones de la relación.

Según señala Tristan Taormino en Opening Up: “no puedes planificarlo todo: surgirán obstáculos de los que nunca habías hablado, de los que ni siquiera se te había ocurrido discutir. Problemas que nunca previste te pondrán a prueba. Te provocarán celos conductas que pensabas que no te los provocaría. Así que antes de empezar ten en cuenta todos los detalles posibles y prepárate para los nuevos que aparecerán”.

Para finalizar, establecer una relación poliamorosa se necesita un grado de madurez de las partes involucradas y saber que estén juntos, ninguno es exclusividad del otro, simple son personas que se aman libremente y deben existir ciertas reglas que lo establezcan para convivir.

Antes de aventurarte a una relación poliamorosa, pregúntate si es lo que realmente deseas. Compartir tu vida y espacio con dos personas que pueden estar, pero a la larga se pueden ir.

