Cerca de cien mil personas llegaron a la residencia oficial del líder de Sri Lanka a pedir su renuncia. Los manifestantes pidieron la renuncia de Gotabaya Rajapaksa por el manejo de la crisis económica.

Desde el mes de mayo le venían haciendo el llamado al líder, quien hasta ahora se desconoce su paradero. Las protestas empezaron poco a poco hasta que decidieron irse a la residencia; mientras que a Rajapaksa lo sacaban de inmediato del lugar.

Los manifestantes dejaron cerca de 31 personas lesionadas entre ellos varios policías que custodiaban la residencia. Mientras que los protestantes se bañaron en la piscina y entraron a todas las habitaciones.

Protesters broke through the front gate of Sri Lanka's Central Bank pic.twitter.com/mym00AzXEY

— PN News (@PN_News_EN) July 9, 2022