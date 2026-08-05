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Precio del dólar BCV hoy 5 de agosto de 2026 y la tasa para mañana

By Danny Valdiviezo
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dólar BCV hoy 5 de agosto de 2026

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Danny Valdiviezo
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El precio del dólar BCV hoy 5 de agosto de 2026 nos indica que sigue en la banda de los 750 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este miércoles el dólar estará a un costo de 755,15 bolívares y el euro en 870,04 bolívares.

Para este jueves, la tasa oficial será de 755,90 bolívares y el euro en 872,83 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro ha bajado en las últimas semanas hoy tiene un precio de 4.079,55 dólares. El gramo de oro se encuentra a nivel mundial sobre los 172,34 dólares, con un precio que varía sobre los 180.

Se estabiliza y comienza a descender el precio del petróleo, hoy tiene un costo de 79,37 dólares por barril. El crudo esta semana llegó a estar nuevamente sobre los noventa dólares, debido al conflicto de Estados Unidos e Irán.

También el precio del bitcoin sigue en bajo promedio, hoy tiene un costo de 64.176,61 dólares. Este se ha mantenido en la banda de los 60 mil dólares a nivel mundial, estable en ese precio desde hace semanas.

Dólar BCV hoy 5 de agosto de 2026, Gobierno busca incorporar mas megavatios

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, ordenó la ejecución un plan para recuperar la generación termoeléctrica con la incorporación de 4.800 megavatios adicionales antes de finalizar el año.

“He pedido planes específicos. El primer plan es un proyecto de recuperación de generación termoeléctrica, que de aquí a final de año nosotros tengamos disponibles adicionales 4.800 megavatios en generación termoeléctrica”, precisó Rodríguez, de acuerdo con una nota de la agencia oficial AVN.

Asimismo, la mandataria interina explicó que esta estrategia se apoya en acuerdos suscritos con empresas internacionales para reforzar la infraestructura eléctrica nacional.

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