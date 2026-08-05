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Circula en redes sociales un supuesto cronograma oficial de electricidad en Venezuela. Incluso el mismo tiene los estados como las horas de racionamiento que tendrían. El mismo se ha hecho viral en las últimas horas.

Esto tanto en las redes sociales como en Whatsapp, el mismo es supuestamente para el plan por el fenómeno de El Niño. Pero en las redes sociales de Corpoelec como del Gobierno Nacional no hay nada publicado.

De igual modo, en las redes sociales del Gobierno nacional o de otro ente como el Ministerio del Poder Popular de la Energía Eléctrica. Por lo cual, es algo completamente falso ya que no se ha dado a conocer sobre algún cronograma.

Cronograma oficial de electricidad en Venezuela

Hasta ahora se ha hablado de los megavatios, como el domingo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez habló del fenómeno El Niño. Pero no hay nada de cierto en el plan que se dice en las redes sociales.

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Por lo cual, hacemos el llamado a las personas a no hacerse eco de noticias falsas, como de estos cronogramas que están corriendo. Los cuales no tienen ninguna validez, ya que no se ha hablado al respecto.

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