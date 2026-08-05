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Bono Complementario de agosto en Patria llega por este monto

By Danny Valdiviezo
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Bono Complementario de agosto en Patria

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Danny Valdiviezo
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El Bono Complementario de agosto en Patria comenzaría a entregarse luego de la entrega del Bono Único Familiar de este mes. El mismo es precisamente para complementar la bonificación familiar.

Se pudo conocer que la cifra del complemento es de 3.725 bolívares lo que sumaría un total de 14.900 bolívares a los beneficiados por esta bonificación. El mismo llega personalizado a través del número 67373.

Para hacer efectivo el Bono Complementario de agosto en Patria

Ingresar a la plataforma persona.patria.org.ve con cédula y contraseña.

Dirigirse a la sección de «Monedero» y seleccionar la opción «Protección Social».

Aceptar la transferencia del Bono Complementario Familiar.

Una vez disponible el saldo, el usuario puede optar por transferirlo a su cuenta bancaria vinculada o utilizarlo para el pago de servicios (electricidad, telefonía, agua, entre otros).

Las entregas continúan de forma directa y gradual durante los primeros días del mes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Inicia la entrega del Bono único Familiar de agosto por este monto

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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