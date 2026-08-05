Compartir

La noche del martes 4 de agosto de 2026 cuando estaba realizando una transmisión en vivo fue asesinado el influencer César Gastélum. El conocido personaje de las redes estaba la localidad de Culiacán en Sinaloa, México.

Dos hombres a bordo de una moto se acercaron a Gastélum y le dispararon, estos utilizaron un arma corta y luego huyeron del lugar sin dejar rastro. Este se encontraba con otras personas que colaboraban con el en las grabaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Influencer César Gastélum en México

Hasta ahora las autoridades mexicanas estudian el caso, como buscan a los hombres que ejecutaron el hecho. Los amantes de las redes sociales manifestaron estar en shock por lo ocurrido.

Gastélum, era un creador de contenido sinaloense que logró reunir una amplia comunidad digital, principalmente en TikTok. Donde acumulaba más de 577 mil seguidores y millones de reacciones en sus publicaciones, dijo el dirio El Debate.

Su contenido se enfocaba en el entretenimiento, con videos de comedia, imitaciones, personajes y situaciones cotidianas. Las cuales le permitieron ganarse la atención de usuarios en México y otros lugares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas