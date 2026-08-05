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En el departamento de venezolanos con más hits conectados en las Grandes Ligas, José Altuve superó a Bob Abreu. El infielder de los Astros de Houston logró conectar tres imparables además de dos anotadas y par de empujadas en el triunfo de los siderales.

Astros terminaron venciendo a Azulejos de Toronto con pizarra de 7×2 la noche del martes 4 de agosto. El criollo conectó su imparable 2.471 en la Gran Carpa por 2.470 que acumuló Abreu. Altuve sigue aprovechando las oportunidades que tiene en los Astros.

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José Altuve superó a Bob Abreu en este departamento

El máximo hiteador venezolano en las Mayores es Miguel Cabrera, quien logró conectar 3.174 hits en Grandes Ligas. Luego le sigue Omar Vizquel con 2.877 hits, el zuliano Luis Aparicio está de tercero con 2.677 hits.

Un total de 206 le faltan a Altuve para poder igualar a nuestro Salón de la Fama, Luis Aparicio en este departamento. Altuve en la actualidad tiene 36 años.

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