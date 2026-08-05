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Funvisis informó de un sismo de magnitud 3 en esta zona del país

By Redacción Carabobo
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Funvisis informó de un sismo de magnitud 3

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Funvisis informó hace minutos de un sismo de magnitud 3 en El Nula, este ocurrió a las 9:27 minutos de la mañana de hoy miércoles. Con una profundidad baja de 2.3 kilómetros y el epicentro a 26 kilómetros de El Nula.

Hasta ahora no hubo daños a viviendas como tampoco a estructuras como calles o avenidas de esa localidad. Este es el primer sismo que reportó Funvisis hoy miércoles, ayer a las 6:02 de la tarde se reportó un temblor en Aroa, estado Yaracuy.

Funvisis informó de un sismo de magnitud 3 en esta zona del país

El Nula queda al oeste del estado Apure, en la región del Alto Apure, Venezuela. Es la capital de la Parroquia San Camilo dentro del Municipio Páez y se encuentra muy cerca de la línea fronteriza con Colombia y del estado Táchira.

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