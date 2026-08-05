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El clima hoy 5 de agosto de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Se aprecian zonas nubladas, generadoras de precipitaciones variables al sur de Bolívar, Amazonas, Aragua, Carabobo, montañas de Miranda, noroeste de Guárico, norte de Cojedes, Yaracuy, Lara, Falcón, Apure, Barinas, Portuguesa, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia; en el resto del país prevalece nubosidad parcial y áreas despejadas.

Situación General, Se espera cielo con nubosidad parcial alternando con zonas despejadas en la mayor parte del país; sin embargo, se estiman mantos nubosos asociados a precipitaciones al norte de Monagas, este de Sucre, Amazonas, montañas de la Región Central, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Yaracuy, Lara, Falcón, los Andes y Zulia.

Clima hoy 5 de agosto de 2026 en Venezuela según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en la Península de Paraguaná en su zona norte con 38 grados de temperatura hoy martes. Mientras que en el centro del país se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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