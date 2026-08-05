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Hoy las efemérides del 5 de agosto nos recuerdan que un día como hoy en 1982 se inauguró en Caracas, el Museo de Niños, un lugar verdaderamente maravilloso. Para aquel tiempo marcó en positivo una gran generación de niños venezolanos.

Para 1823 un día como hoy, el último oficial al servicio del Rey de España abandona a Venezuela. El país era completamente libre y autónomo en tomar sus decisiones; luego de años en manos del gobierno de España.

El primer cable transatlántico es tendido un día como hoy en el año 1858, era la era moderna ya. Y el mundo se abría a las comunicaciones además de todos esos avances que conocemos el día de hoy.

Efemérides del 5 de agosto

Neil Armstrong, astronauta estadounidense nació un día como hoy. Está señalado de ser el primer ser humano que pisó la luna. Falleció un 25 de agosto de 2012 tras una exitosa carrera en la NASA.

Quizá el nombre de Stalin Rivas no te diga mucho, pero nació un día como hoy en 1971. Ha sido el primer futbolista venezolano en jugar en el viejo continente. Jugó también con la Vinotinto y con otros equipos de la liga de fútbol nacional.

En 1962 y con un concepto de entretenimiento en grande se transmitió el primer programa de Sábado Gigante. El mismo que condujo Don Francisco en varias señales del continente, aun en algunos países lo transmiten.

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