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Luego del doble terremoto la cantidad de desaparecidos en La Guaira se pudo conocer luego de las declaraciones del gobernador de la entidad, José Alejandro Terán. Este martes en el Registro Único de Vivienda se pudo conocer la cifra.

Comentó Terán que hasta ahora hay 1.579 personas desaparecidas desde el doblete sísmico que ocurrió el pasado 24 de junio en el litoral central. Indicó que dicho registro es hasta ahora una de las bases de datos más sólidas y disponible que hay.

Cantidad de desaparecidos en La Guaira

Este registró recoge la información suministrada directamente por los familiares de las víctimas. La cifra total de fallecidos dada en los últimos días reflejó que hay 6.125 según el Gobierno Nacional.

En la zona afectada por los terremotos en La Guaira siguen en la búsqueda de cuerpos entre los escombros. Esta semana familiares como voluntarios mantienen la búsqueda de cadáveres en la zona, para darles cristiana sepultura.

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