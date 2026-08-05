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Un volcamiento de gandola en la ARC fue reportado en horas de la mañana de hoy miércoles 5 de agosto de 2026. El vehículo de carga que llevaba un contenedor volcó en el kilómetro 129 de la autopista.

El hecho ocurrió sentido Valencia Maracay, el hecho vial ha originado retraso en ambos sentidos. En el lugar se hicieron presentes autoridades viales entre ellas funcionarios de tránsito terrestre. Como de la PNB.

Reportaron volcamiento de gandola en la ARC distribuidor Santa Clara

Como grúas, además de ambulancias y paramédicos, para poder atender la situación. Se recomienda a los conductores tomar la Carretera Nacional para evitar el retraso que hay en la Autopista Regional del Centro.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado para que manejes como debe ser. Cumpliendo con las normativas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. No circules por el hombrillo.

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