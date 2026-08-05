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La Misión Nevado Carabobo en agosto estará desplegada con el fin de seguir con el plan nacional del control integral de la rabia. Si tienes un perro o un gato es importante tenerlos vacunados.

Hoy estará todo el personal de la misión en el sector La Cidra, en Naguanagua en el estado Carabobo. Atentos ya que estarán casa por casa, desde las 9:30 de la mañana atendiendo a las mascotas.

Misión Nevado Carabobo en agosto hoy en esta zona

La vacunación se está haciendo de manera gratuita, si tienes alguna inquietud aprovecha de consultar a los profesionales de la misión. Desde hace semanas se viene ejecutando el plan de vacunación.

Recuerda que tener una mascota es una responsabilidad, la misma no es un juguete, por el contrario es un miembro más de tu núcleo familiar. Es por ello que debes velar por su salud, recreación y tenerlo siempre cuidado.

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