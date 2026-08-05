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Comer berro, conoce todas las propiedades que tiene

By Danny Valdiviezo
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Comer berro
Foto: Mercadillo de la Matanza.

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Danny Valdiviezo
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El comer berro tiene sus beneficios para la salud, es uno de los que tiene grandes propiedades empezando por ser uno de los que fortalece los huesos. Ayuda además a fortalecer las defensas.

Otro de los grandes aportes de esta planta verde es proteger la vista, es una de las que recomiendan consumir al menos una vez a la semana. Destaca además su alto contenido de vitaminas A, C y K, además de minerales como el calcio y el hierro.

Este puedes prepararlo en ensaladas, acompáñalo de atún y cebolla y veras sus beneficios. Siempre junto a la espinaca y el brócoli son recomendados para personas mayores. Y para toda la familia.

Comer berro y las propiedades principales

Salud de los huesos: Aporta vitamina K y calcio, los cuales ayudan a tener huesos más fuertes y sanos.

Defensas altas: Su gran cantidad de vitamina C cuida tu cuerpo y ayuda a prevenir enfermedades.

Vista protegida: Contiene antioxidantes que cuidan los ojos del daño de la luz.

Buen tránsito: Posee fibra que ayuda a mejorar la digestión y evita el estreñimiento.

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SourceMercadillo de la Salud
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