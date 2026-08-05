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En una intervención legal hecha por la comisión de reforzamiento de Cuadrantes de Paz de Policía Nacional Bolivariana dejó abatido a Alias Caracas. El hecho se registro en La Guacamaya al sur de la ciudad de Valencia, estado Carabobo.

Se pudo conocer que Wilson Alexander Vizcaya Martínez tenía presuntamente azotada a la zona. Exigía pago a comerciantes como a vecinos de esa parte de la ciudad, se pudo conocer que había salido hace pocos días de prisión.

Abatido alias Caracas en Valencia en una intervención legal

Este se encontraba en la calle La Flecha cuando llegaron las comisiones de seguridad y se originó un enfrentamiento. Vizcaya Martínez quedó herido de bala y fue llevado al Hospital Central de Valencia, donde falleció.

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El sujeto cargaba en su poder dos armas de fuego, las cuales fueron incautadas por las comisiones de seguridad. Se pudo conocer que el padre de Vizcaya Martínez fue también un líder negativo de la zona.

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