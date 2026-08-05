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Un sujeto de 46 años quedó detenido por inducir al suicidio a una joven en Barinas. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico En sus redes sociales. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Barinas, realizaron la detención de Andrés Peña Medina (46), en la localidad de San Silvestre, vía Hato Viejo, caserío Los Vencedores, en Barinas.

Detenido por inducir al suicidio a una joven en Barinas

Por inducir al suicidio de la joven, Maira Alejandra Pereira Díaz (13), ocurrido el pasado 31 de Julio del presente año. Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Maira, quien se había quitado la vida

Al ahondar en las investigaciones y entrevistar al entorno de la víctima, se pudo conocer que Peña valiéndose de ser la pareja de la abuela. Abusó de ella hace tres años y actualmente era acosada por este, lo que lo conllevó a tomar la decisión de quitarse la vida. Siendo el hombre apresado y puesto a la orden del Ministerio Público.

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