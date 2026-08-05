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Una medalla en decatlón fue conquistada para Venezuela en la edición de los XXV Juegos Centroamericanos y Del Caribe los cuales se celebran en Santo Domingo. Carlos Córdoba supo administrar energías para lograr el tercer lugar.

Con mucha dedicación, decisión y disciplina pudo sobre salir entre los competidores y lograr colocarse en el podio de la competencia. En una prueba tan fuerte como lo es el decatlón, donde se alzó con la de bronce.

Venezuela suma nueva medalla de bronce en decatlón

El bronce tuvo un significado especial para el atleta venezolano, el cual tuvo horas fuertes de preparación en esta prueba. Dejando de esta manera el nombre de Venezuela en alto y sumando una presea a la delegación venezolana.

Venezuela sigue sumando medallas en esta justa deportiva que está efectuando en tierras dominicanas. Buscan lograr la mayor cantidad de medallas para quedar en uno de los mejores lugares.

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