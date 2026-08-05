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Un sujeto de 23 años asesinó a su suegro por presuntamente oponerse a la relación. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico a través de sus redes sociales.

Comisiones de la Delegación Municipal San Cristóbal, tras un amplio trabajo técnico – científico, esclarecieron el homicidio de José Ordanis Oviedo Estrada (48). Ocurrido en La Tinta, sector Villa Paraíso, parroquia San Sebastián, municipio San Cristóbal, estado Táchira.

Asesinó a su suegro por presuntamente oponerse a la relación

Luego del trabajo de campo realizado, se pudo conocer que Oviedo, se presentó en la vivienda de su hija y su yerno, Brayan Daniel Martínez Chacón (23). Cuando se originó una disputa entre ellos, por cuanto la víctima no aceptaba dicha relación sentimental.

Generándose una pelea entre ellos, procediendo Martínez Chacón, en ubicar un arma blanca tipo cuchillo, propinándole una herida en la región abdominal. Siendo llevado a un centro de salud, donde falleció. El victimario quedó detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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