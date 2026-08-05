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Se esperan lluvias en estas zonas de Venezuela para hoy miércoles 5 de agosto, esto debido a una vaguada en altura. La cual está reforzando las condiciones meteorológicas de lluvias en el occidente venezolano.

Con lluvias y lloviznas variables en zonas de Zulia, los Andes, oeste y porción central de Falcón, oeste y sur de Lara. En la zona del llano venezolano en los sectores de Portuguesa, Barinas, Alto Apure y norte del estado, oeste y noreste de Yaracuy.

Como en el norte de Aragua, Amazonas, sur y oeste de Bolívar. Dispersas en Delta Amacuro y Guayana Esequiba. Esto aproximadamente luego del mediodía en varias partes de nuestro país.

Se esperan lluvias en estas zonas de Venezuela

Indicó el meteorólogo Luis Vargas, que la previsión para hoy será la siguiente: en el occidente del país, donde las condiciones atmosféricas están siendo reforzadas por una vaguada en altura, lo que favorece la formación de nubosidad con precipitaciones de intensidad variable.

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En áreas de Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Centro Occidente, sectores de Carabobo, Aragua y más dispersas en Cojedes, región Capital, oeste y norte de Guárico. También lloverá en el sur del territorio nacional, norte de Guayana Esequiba, en localidades de Delta Amacuro.

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