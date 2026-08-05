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Acefuc recibe agosto por todo lo alto con mucho entusiasmo y alegría en el fútbol menor. Por supuesto con las ganas de lograr un buen papel en todas las competiciones donde estarán participando.

Empieza el mes de agosto y los jóvenes de la Asociación Civil Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo no pierden el entusiasmo con el cual iniciaron los compromisos de la Copa Apertura 2026.

En una visita al Polideportivo Pinzón Herrera del municipio Carlos Arvelo. Los atletas de la categoría Sub-11 chocaron contra sus similares de Velaz J. Sport y dieron una clase magistral de inclemente ofensiva.

Acefuc recibe agosto con entusiasmo en el fútbol menor

Diego Brito y Greider Valera perforaron las redes en par de ocasiones cada uno, mientras que Thiago Aquino y Leandro Bermúdez aportaron con un tanto respectivamente. Para la primera victoria de la jornada, con marcador final 6-2 para los universitarios.

Los siguientes desafíos fueron el pasado tres de agosto en el Complejo Futbolístico Acefuc Campus Bárbula. Primero, el equipo Sub-15 recibió a su homólogo Deportivo San Diego y, apoyados por la artillería de Hilderson Gil y Jackson Villalobos.

Con dos goles por cada jugador, se llevaron el triunfo 4 – 0. Seguidamente, la oncena Sub-13 cayó por la mínima 1 tanto a 0, ante los visitantes sandieganos.

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