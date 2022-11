Ahora, solo queda preparar la torta de auyama tipo quesillo. Mezcla todos los ingredientes.

Incorpóralos en una licuadora, procesador de alimentos o bátelos a mano con un batido de globo. Intégralos muy bien hasta que veas que la mezcla queda sin grumo, es decir, totalmente homogénea.

Cubre el molde con papel de aluminio. Verifica que quede bien cubierto, ya que no debe caerle agua dentro durante la cocción. Cocina a baño María. Puedes hacerlo en el horno o al fuego en las hornillas.

Tapa y cocina durante 1 hora o hasta que esté cocida la torta. No abras ningunas de las tapas hasta pasados 30-35 minutos o se bajará.

Haz la prueba del palillo. Pincha la torta para verifica la cocción, si el palillo sale seco está lista, si no continua horneándola un poco más. Preferiblemente, no uses un cuchillo para este paso.