No dejan de circular rumores y ahora una prima de Chyno Miranda se hizo viral ya que tiene al cantante secuestrado. Esta noticia se supo desde Argentina por el presentador Javier Cerani de Chisme No Like.

La semana pasada los rumores sobre el cantante habían bajado pero esta semana arranca la misma con este rumor. Mientras que no hay noticias oficiales por parte de la familia de Miranda quienes no han desmentido el asunto.

Cerani quien transmite su programa desde Buenos Aires siempre ha sido el encargado de dar noticias de Miranda. Ahora sorprendió esta nota sobre la prima del cantante, de la cual nadie sabe su nombre.

Ya tanto el mánager, como la expareja de Miranda y su entrenador han dado declaraciones a la prensa. También Nacho Mendoza cuando pidió un milagro para el cantante con el cual conformaban el apreciado dúo.

Prima de Chyno Miranda lo tendría secuestrado

Indicó el presentador que la prima del cantante es la que toma las decisiones en torno a el; y supuestamente esta fue la que lo convenció de estar en el país. Dijo Cerani que tiene pruebas contundentes de esto.

De igual modo dijo, en su programa: «Tiene la tutoría, tiene su dinero y está tomando decisiones por Chyno Miranda». Hasta ahora hoy lunes promete ser una semana de muchos rumores sobre el cantante.

Su salud ha sido una verdadera incógnita y gran parte de sus seguidores esperan tener buenas noticias. Unos fanáticos más fervientes han realizado peticiones al creador por la salud del cantante y del estado donde se encuentra.

