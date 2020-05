Este sábado, el cohete Falcon 9, primera nave tripulada de la compañía SpaceX y la NASA despegó con éxito desde Cabo Cañaveral (Florida) a la Estación Espacial Internacional (ISS) desde suelo estadounidense en nueve años.

La nave despegó desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy; ante la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de que el pasado miércoles se cancelara el lanzamiento por culpa de las malas condiciones meteorológicas.

Asimismo, a bordo de la cápsula Crew Dragon, situada en la viajan Doug Harley y Bob Benhken; dos astronautas que participaron en las misiones de los transbordadores canceladas por la NASA después del viaje del Atlantis en 2011.

Igualmente, a tan solo siete minutos antes de que finalizara la cuenta regresiva, se dio la definitiva luz verde para el despegue; tras la última actualización meteorológica.

Pues, el ascenso, duró un total de nueve minutos, se produjo sin complicaciones; hasta los 200 kilómetros de altura cuando los propulsores de la nave entraron en funcionamiento.

Del mismo modo, 12 minutos después del despegue, la cápsula Crew Dragon se separó completamente de la segunda parte del cohete Falcon 9 y puso rumbo a la ISS.

Dónde los astronautas pasarán entre seis y 16 semanas realizando investigaciones técnicas y científicas antes de volver a la Tierra.

VIEWS FROM SPACE: Just 2 minutes before liftoff, @Space_Station astronaut Chris Cassidy took this photo of @NASAKennedy from nearly 250 miles up, showing the @SpaceX Falcon 9 rocket on the pad. #LaunchAmerica pic.twitter.com/uMexRXgsQY

— NASA (@NASA) May 30, 2020