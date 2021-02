El organismo de autocontrol publicitario del Reino Unido Advertising Standards Authority (ASA) anunció que quedará prohibido el uso de los filtros de belleza ‘engañosos’ entre los influencers patrocinados (o no) por una marca cosmética, siempre que esa marca pueda sacar beneficio de esa ‘publicidad engañosa‘.

Sin embargo, dicha medida no se aplicará entre los usuarios particulares.

Lo paradójico la iniciativa consiste en que no brota de quienes deben vigilar por el juego limpio en la publicidad (y el marketing de influencers no deja de ser una forma avanzada de publicidad).

El detonante resultó una usuaria, Sasha Pallari, artífice de la campaña #filterdrop (quita los filtros).

Harta que algunas influencers aplicarán tantas pasadas de filtros a su piel para borrar poros y granos y sublimar una textura digna de Blancanieves; alzó su voz para denunciar esos desmanes. En especial contra el filtro Paris, capaz de dejar unas pieles lisérrimas e irreales.

Pallari advirtió a otros usuarios del engaño, señaló a los influencers que los usan poco menos que como estafadores y a las marcas por permitir que otros engañen en su nombre. Una gran mentira que genera una presión enorme entre adolescentes incapaces de sentirse a gusto con su piel o con su aspecto porque sus estándares son irreales.

Luego pasó a mayores: trasladó su preocupación a la ASA. Medio año después, y tras un largo intercambio de mails, el organismo del Reino Unido tomó cartas en el asunto.

Las primeras sanciones cayeron sobre sendos stories de influencers para Skinny Tan Ltd y Tanologist. En ambos, el abuso venía por el filtro Perfect Tan, que, además de broncear, aporta un efecto aerógrafo.

“No pasa nada si no te atreves a salir en redes sin maquillaje, no pasa nada si no puedes aparecer sin tu iluminación favorita y no pasa nada si no soportas salir sin un filtro. Lo que no está bien es engañar a tu audiencia para que se gaste el dinero en productos cosméticos que no dan los resultados que tú les haces creer. Deja de filtrar tu piel para vender”, expresó Pallari al conocerse la prohibición