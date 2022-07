Compartir

Propietarios de los distintos locales de la Torre Empresarial de San Diego, detrás de Fin de Siglo, se reunieron en las adyacencias de la edificación para exigir respuesta por la problemática del Grupo Fernández.

En esta oportunidad, la concejal del Psuv, María Eugenia Araujo, se reunió con un comité de los propietarios afectados; quienes le presentaron todos los problemas causados por el Grupo Fernández.

Por otra parte, un amplio grupo de propietarios, quienes esperaban impacientemente por conocer los detalles de la junta; aprovecharon la ocasión para exponer sus casos.

El joven Enzo Pérez señaló que su madre adquirió un local en la Torre Empresarial de San Diego cinco años atrás. Desde entonces, la compra no tuvo ningún avance.

“Tenemos que averiguar cómo proceder con esta construcción para que nos entreguen nuestros locales y así poder vender nuestros productos, pero sobre todo salir adelante”, declaró Pérez.

Una de las propietarias, de la tercera edad, afirmó que adquirió un local en la Torre; pero la reubicaron en “Galería 2”. Sin embargo, tiene mucho tiempo esperando por el inmueble comercial.

“Particularmente no me interesa que me regresen el dinero, pues únicamente quiero mi local”, recalcó.

Propietarios siguen exigiendo entrega de locales en la Torre San Diego

Otra de las afectadas por el Grupo Fernández aseguró que la constructora la llamaba cada vez que le faltaba pagar las cuotas de su local. «Exigimos que se nos entreguen a todos los que estamos aquí nuestros locales porque estamos necesitados», declaró la propietaria.

El tiempo de espera que tiene cada propietario por su local es entre 5 a 14 años; entre los casos se encuentra el de una señora que compró en el 2009 un inmueble comercial y desde entonces el Grupo Fernández se mantiene en silencio.

“Estoy esperando que la gente del Grupo Fernández se digne a entregarme mi propiedad comercial o en su defecto a devolverme mi dinero”, declaró la propietaria afectada

Finalmente, el comité de propietarios informaron que la concejal, María Eugenia Araujo, les aseguró que llevará el caso ante las autoridades regionales; así como nacionales, por lo que se iniciará una lista con todos los nombres y los casos de los afectados.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: ¡Tienen 14 años esperando! Propietarios exigen sus locales en el CC San Diego

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»