El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava anunció que volvió a contraer por cuarta vez el covid-19, así lo dijo a través de su cuenta en Instagram. “Todavía no me he podido reponer de este COVID, que me volvió a dar”, confirmó.

«De repente como que me tengo que cuidar un poquito más en medio de la gente. Pero saben una cosa yo tengo dos motores en mi vida uno son mi esposa y mis cuatro hijos; y el otro este pueblo que me llena de alegría cada vez que estoy con el, por eso es que no será tarea difícil no poder abrazarme con él. De eso vivo y de ese abrazo me alimento el alma. Los quiero mucho a todos y pronto estaré en la calle nuevamente que es a donde pertenezco», precisó en el video posteado a la red social.

Rafael Lacava asegura que volvió a contraer covid-19

«Todavía no me puedo reponer de este pu… COVID-19 que me volvió a dar; pero pronto estaré con ustedes. Esta es la cuarta vez que me da, pero volveré, ya verán», indicó.

Es de recordar que, el pasado 5 de julio, Rafael Lacava, precisó que había dado positivo por covid-19 y era la tercera, que ya lo había superado. De igual manera, le había dado por primera vez en agosto de 2020.

