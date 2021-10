Los Rays de Tampa Bay madrugaron al lanzaron venezolano Eduardo Rodríguez para derrotar a Medias Rojas de Boston cinco carreras por cero, en el arranque de su respectiva Serie Divisional en la Liga Americana.

El criollo permitió par de imparables e igual número de carreras en apenas una entrada y dos tercios, donde concedió además par de boletos y un ponche, para cargar con el revés.

El héroe de los Rays de Tampa Bay en la pasada postemporada, Randy Arozarena, inició a todo tren esta serie al irse de 2-1 con un cuadrangular par de boletos recibidos y tres anotadas, además de robarse el home en el quinto episodio.

Nelson Cruz añadió un cuadrangular solitario y Wander Franco bateó de 4-2 con impulsada y anotada para los Rays.

El abridor Shane McClanahan se llevó el triunfo al no aceptar carreras en cinco entradas completas pese a permitir cinco imparables de los Medias Rojas de Boston. El zurdo no concedió boletos y ponchó a tres contrarios.

En Houston, Lance McCullers Jr lanzó pelota de cuatro hits y Yordan Álvarez explotó con el madero para que los Astros vencieran a Medias Blancas de Chicago 6-1 y tomaran ventaja en su respectiva Serie Divisional.

El as del cuadro sideral este año ante la ausencia de Justin Verlander trabajó seis entradas y dos tercios, en las que no permitió anotaciones y abanicó a cuatro rivales.

.@lmccullers43 is the first @astros pitcher to go 6.2+ scoreless innings in a #postseason game allowing 0 BB since Brandon Backe in the 2005 World Series, (Game 4) also against the White Sox. pic.twitter.com/9QrFD9KEPj

— MLB Stats (@MLBStats) October 7, 2021