Red Bull presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2021

El equipo Red Bull de Fórmula Uno presentó el nuevo monoplaza, RB16B, que será estrenado en la temporada 2021; equipado con una unidad de potencia motorizada por Honda.

En esta oportunidad, el holandés Max Verstappen y el mexicano Sergio «Checo» Pérez serán los afortunados para pilotear este monoplaza.

Con los mismos motores de otras temporadas de Red Bull se presentó el nuevo monoplaza; lo que más tiene son actualizaciones tecnológicas. Aunque los equipos estuvieron obligados a trabajar sobre la base de la temporada pasada para contener los presupuestos y de ahí la denominación del coche es el RB16B.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021