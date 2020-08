Este lunes, fue detenido el reportero gráfico Jesús Medina Ezaine. Situación denunciada por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), la ONG Espacio Público, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) y periodistas.

De acuerdo con la información, Medina es abordado por militares cuando se encontraba en una panadería. No obstante, se pronunció a través del Twitter para anunciar su liberación.

Asimismo, la CNP publicó “El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano indiscutible que debe ser respetado por los gobiernos”.

Pues, el reportero Jesús Medina, luego de ser liberado aseguró que su detención habría sido ordenada por el Mayor J Montilla P por algunas publicaciones que realizó contra él en meses anteriores por abuso de autoridad.

Sin embargo, este hecho coincidió con un decreto de Nicolás Maduro, en el que «indultaron» a varios dirigentes opositores y diputados.

Ya me liberaron el Mayor J Montilla P abusando de su investidura me detuvo por algunas publicaciones que realice en contra de el, en meses anteriores, justamente por abuso de autoridad me llevaron al comando de la GNB y allá el comandante Alfonso si me trató bien y tomará medidas pic.twitter.com/imhAdGIwMI

— Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) August 31, 2020