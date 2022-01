Compartir

El rescatista Jacobo Vidarte dio a conocer cuáles son los requisitos para donar sangre en Venezuela. En todos los hospitales desde las seis de la mañana puedes ir a dar tu donación.

¿Quiénes pueden donar?, Pueden donar sangre (concentrado globular) personas entre 18 años cumplidos hasta 65 años que tengan peso mayor a 52 kilos; completamente sanos y que posean documento de identificación. En Venezuela se «sugiere» a los donantes voluntarios, hacerlo cada tres meses.

La sangre de tu donación se repone en un tiempo de 4 a 6 horas. Los glóbulos rojos tardan de cuatro a seis semanas en sustituirse. Por eso se necesita un espacio de mínimo 8 semanas entre donaciones de sangre completas.

Las personas que sufrieron COVID 19 pueden donar dos meses después de haber salido de esta enfermedad. Si te colocaste la vacuna debes esperar un mes para poder donar. Una bolsa de sangre cuesta entre 100 y 400 dólares en los diferentes centros médicos de la gran Valencia, dijo Vidarte.

Requisitos para donar sangre

¿Cuáles son las Ventajas de donar?, Conocer tu grupo sanguíneo, examen (estudios inmunológicos). El donante estimula su médula a producir glóbulos rojos nuevos; además de que mejora el flujo sanguíneo. Ayuda a depurar triglicéridos; equilibra los niveles de hierro en la sangre. Muy importante donar fortalece, no engorda ni debilita.

Una donación genera recolección de sangre total (500 cc). Luego se hace centrifugado dónde es posible procesar glóbulos rojos, plasma; además de concentrado plaquetario y «crioprecipitado» llamados «crío», esto dependerá de la necesidad del banco de sangre.

Es decir, hasta 4 personas pueden ser beneficiadas con una sola donación. Teniendo neveras específicas para este proceso, la sangre dura unos 35 días, el plasma dura 1 año y el crío dura 1 año. Las plaquetas duran de 5 a 7 días teniendo los equipos para garantizar esta duración; informó Vidarte.

Todo hemoderivado que solicite un médico debe estar respaldado por donantes que deberían ser canalizados por los familiares del pacientes. Es decir, debemos prepararnos para tener disponible donantes de sangre que cumplan los recaudos médicos. Buscar entre familiares y círculo de amigos.

¿Quienes no pueden donar?

Personas que les dió hepatitis B o C, sífilis, HIV, personas diabéticas, con arritmia cardiaca. Además de Personas tatuadas deben esperar un año después del tatuaje para poder donar. Mujeres embarazadas, menstruando ni amamantando; No se debe trasnochar ni ingerir alcohol el día antes de la donación. No tener vómito, diarrea o fiebre al momento de la donación. Si tiene algún tratamiento médico, debe notificarlo al personal del laboratorio antes de la donación de sangre.

¿Cada banco de sangre tiene políticas específicas?

Todo donante debe responder con sinceridad las preguntas de los profesionales del laboratorio (técnico hemoterapista).

¿Luego de la donación, puedo seguir mis labores?

“Normalmente sí, siempre que este no genere esfuerzo físico, sin embargo, se recomienda estar atento a posibles reacciones emocionales; en algunos casos, consumir líquidos las primeras horas de la donación, evitar consumo de alcohol al menos 8 horas”.

