Este martes, Leopoldo López ofreció una rueda de prensa desde Madrid y se reúne con el presidente de España Pedro Sánchez, en la sede del partido socialista (PSOE).

El Partido Socialista informó de la reunión del jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE con López; quien llegó a Madrid hace dos días tras salir de Venezuela.

Asimismo, en la red social Twitter, el partido de Pedro Sánchez compartió un video, donde indica que «El PSOE desea una vía pacífica» a la crisis en Venezuela. porque el pueblo venezolano debe sufrir lo mínimo«.

Además, de que Leopoldo López se reúne con Pedro Sánchez, ofreció una rueda de prensa. El líder opositor aseguró que tras su salida del país; se dedicará principalmente a promover e impulsar elecciones presidenciales libres y justas para Venezuela.

Sin embargo, sobre el cese de la usurpación, López ratificó la propuesta que presentó hace mes y medio con Juan Guaidó.

Igualmente, destacó que por los momentos la comunidad internacional debe continuar aislando a Nicolás Maduro; así como promover presión interna e internacional para lograr su salida.

No obstante, afirmó que no quería salir de Venezuela; pero las circunstancias lo obligaron a abandonar el país el sábado. Cuando inició un complicado viaje a España para reencontrarse con su familia.

“Yo no quería salir de Venezuela, lamentablemente la circunstancias me llevaron a salir del país. Pero recojo las palabras de Rómulo Betancourt cuando se vio obligado a vivir en el exilio: “We will come back, vamos a regresar”.