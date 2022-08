Compartir

El trasnocho puede venir por muchas causas, nerviosas, ingesta de café en exceso además de problemas con el sueño. Lo normal es dormir de siete a ocho horas y buscar tener siempre un sueño reparador.

Pero qué pasa cuando no cumples con las horas reglamentarias del sueño, el cuerpo tiene que trabajar el doble en sus funciones ya que no descansó. Vas a presentar un poco de lentitud en lo cotidiano.

Pierdes la concentración, no tendrás la misma atención en tu trabajo, tienes que tener cuidado con esto. Sobre todo si te toca manejar por largas horas y no has dormido lo suficiente. Tampoco caigas en el error de tomar café en exceso.

Esto puede traerte a largo plazo un problema peor ya que podría volverse crónico. Trata en lo posible esperar la hora de dormir para que puedas descansar completo y por muchas horas.

Nunca trates de dormir por cortos periodos de tiempo, esto no permite que tu cerebro tenga un descanso óptimo. No cortes tus horas de descanso, trata de dormir temprano e incluso leer al menos una hora o 45 minutos antes.

El trasnocho y más cuidados

Mucho cuidado con el celular, tablet o computadora, esto aleja mucho más el sueño incluso hace daño a la vista. Es necesaria la lectura, la cena debe ser liviana y realiza ejercicios de respiración antes de dormir.

Relájate, toma un buen baño antes de dormir para estirar los músculos del cuerpo y de esa manera puedas conciliar el sueño. Las horas de no dormir además afectan otras funciones de tu cuerpo.

Entre otras recomendaciones que te damos es visitar al médico regularmente, realizar ejercicios. Dormir lo suficiente como llevar una vida sana.

