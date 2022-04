El receptor venezolano Salvador Pérez conectó este martes un par de cuadrangulares, pero no pudo evitar la derrota de Reales de Kansas City seis carreras por cinco ante Cardenades de San Luis.

Pérez conectó su primer estacazo de la temporada en el segundo capítulo frente a Dakota Husdson.

.@SalvadorPerez15 is on the board with his first blast of 2022!#TogetherRoyal pic.twitter.com/M26uHqE5fF

— Kansas City Royals (@Royals) April 13, 2022