Shakira vende su catálogo musical y sigue los pasos de Bob Dylan

La cantante colombiana, Shakira vende su catálogo musical a Hipgnosis Songs Fund Limited y sigue los pasos de Bob Dylan.

El catálogo musical contempla 145 canciones; pero hasta ahora se desconoce el monto por el cual vendió los derechos de sus éxitos. Lo que sí, se confirmó fue que su música continuará siendo administrada por su discografía Sony por siete años más.

Luego de firmar el acuerdo, Shakira declaró en un comunicado: “Ser compositora es un logro que considero igual y tal vez incluso mayor que ser cantante y artista. A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me haya dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo”.