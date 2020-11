¡Sorpréndete! Encuentran una peculiar tortuga en India por su color

La naturaleza sorprende cada día y hay especies que son particulares por su color; es este es el caso de una peculiar tortuga de color amarillo en India.

Es la segunda tortuga amarilla que se consigue en un estanque de la ciudad india de Bardhaman y ha dejado perplejo a los internautas por sus características físicas.

Al principio, los internautas no distinguieron al animal, pues parece una concha de queso o una yema de huevo, pero se trata de una peculiar tortuga en India.

En las fotos publicadas se puede observar una peculiar tortuga completamente amarilla que parece más una loncha de queso o una yema de huevo.

Este fenómeno es más común de lo que se piensa; pues en realidad se trata de una pérdida parcial de la pigmentación corporal, una condición similar al albinismo puro.

Sin embargo, en el caso de la insólita tortuga, el pigmento amarillo, pteridina se logró al producir el color junto al pigmento de los ojos.

Esta particularidad genética se llama leucismo cromático y se considera un fenómeno “relativamente poco frecuente”.

Por ejemplo, en julio, un equipo de herpetólogos indios explicó a través de Twitter que, en ciertos casos, las tortugas que sufren de falta de pigmentos también pueden ser de color rojo en vez del blanco.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP

— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020