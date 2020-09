BitRemesas es una startup de origen cubana que podría estar logrando evadir el bloqueo, económico, comercial y financiero; al permitir la entrada de remesas a la isla cubana. Esto se desprende de una entrevista hecha por el portal Todo Startups a Erich García, quien creó a BitRemesas en conjunto con Edo Pujol.

Startup cubana puede evadir el bloqueo económico

García y Pujol son programadores, y con su iniciativa, ahora los cubanos pueden recibir remesas mediante Bitcoin.

Erich García indicó que: «Principalmente cubre (…) el espacio o hueco vigente a partir de las sanciones de Estados Unidos a los bancos de Reino Unido y Francia o cualquier entidad en adelante, con respecto al envío de remesas hacia Cuba. Ya eso no es un problema, cualquier persona puede enviar Bitcoin a través de BitRemesas y se recibe e Cuba (…)».

Al preguntarle de cómo descubrieron la oportunidad de negocio, el respondió:

«Con las criptomonedas no hay banco sancionable, no hay disposición legal aplicable, no hay regulación imputable; total libertad financiera que, en este caso, es para un bien, pero es sabido que puede ser utilizada para ejercer el mal, no nos cabe la menor duda de eso».

Asimismo, explicó que Bitcoin garantiza la «internacionalización», sin embargo, además es la criptomoneda más popular. No obstante, aclaró que no han descartado el uso de ETH, LTC y otras más.

El modelo de negocio

Acerca del proceso y el modelo de negocios, García indicó que: «El remitente envía una remesa a su familiar en Cuba; ese criptoactivo llega a una billetera centralizada, que luego oferta la cantidad enviada en forma de subasta a miles y miles de compradores de criptomonedas que pujan por adquirir ese activo al mejor precio posible para ambas partes. Una vez que se concreta esa venta; el ganador está en la obligación de enviar la remesa que corresponde al beneficiario de Cuba, y el resto del dinero en dicha puja es la ganancia de la plataforma BitRemesas».