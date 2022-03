Compartir

Por medio de su cuenta en Instagram, la medallista olímpica Stefany Hernández ofreció su versión sobre la supuesta agresión que tuvo dos noches atrás en el bar de Las Mercedes Anónimo – Narciso, que terminó en golpes y un hombre de seguridad privada detenido.

La ciclista explicó que se encontra en el lugar divirtiéndose con unos amigos y alrededor de las 2:00 am se les cae un vaso al piso. Ante esta situación solicitaron al persona que servicio quien acude a limpiarlo.

Porteriormente, indicó que debió ir al baño del piso de abajo porque en el sitio donde se encontraban estaba lleno de gente. No obstante, cuando regresó a reunirse con su grupo, 14 personas (10 hombres y cuatro mujeres) le cerraban el paso.

«Intenté bordear a través de los muebles y allí recibo un empujón. Acto seguido me toma el persona de seguridad y me indica que debo salir del club. Le manifesté que solamente quería llegar a mi mesa y el dijo que ya mis amigos estaban pagando y podía esperarlos en la parte de abajo», expresó.

Después detalló que el miembro de seguridad la acompañó hasta la salida para que esperara a sus amigos. No obstante, agregó que cuando se disponía a seguirlos, se devolvió al escuchar que sus compañeras discutían con el personal de seguridad.

«Cuando me acerqué, escuché que una compañera le reclamaba al tipo -de seguridad- que por qué le dio una cachetada. Yo me molesté mucho, respondí con una cachetada a lo cual regresó una mano muy fuerte que me golpeó en el lado derecho de la cara», reveló.

Seguidamente, aseguró que llevó a su grupo para montarlos en el carro mientras que ella regresó para hablar con los de seguridad. Añadió que cuando les preguntó el por qué la agredieron, el sujeto respondió que pensaba que ella (Hernández) era un hombre.

Además indicó que, mientras estaba en el baño, el grupo de personas se acercó a la mesa para pedirle que no querían verla junto a ellos.

«Yo me pregunto por qué golpean a mis amigos de esta manera. Además de que los sacan de una forma muy grosera llevándolos por el cuello; mientras que todos les tiraban botellas», cuestionó.

Por último, pidió a la sociedad que «respeten nuestra forma de vivir y cómo somos«, refiriéndose a su sexualidad. «No tienen que sacarnos de un lugar simplemente porque no les gusta nuestra forma de vestir, ser o disfrutar», sentenció.

