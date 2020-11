Terminales terrestres de Venezuela abren luego de ocho meses

Luego de ocho meses y 14 días cerrados abren hoy los terminales terrestres en Venezuela. Las distintas líneas autobuseras comenzarán a prestar el servicio luego de varios meses. Hasta ahora lo de las tarifas no ha quedado muy claro entre pasajeros y las rutas.

La llegada de la pandemia obligó a que el 16 de marzo La Guardia Nacional Bolivariana cerrara los terminales terrestres de Venezuela. Desde allí empezó el calvario para las líneas autobuseras; conductores y pasajeros.

Hubo unidades las cuales se colocaron a trabajar en rutas urbanas como es el caso ocurrido en Aragua y Carabobo. Las líneas autobuseras pedía acuerdos para reactivarse pero ante el número de casos sus exigencias no las escuchaban.

De hecho muchas personas de las líneas autobuseras prefirieron cerrar ya que no hubo respuestas en los terminales. Muchos incluso tenían las unidades trabajando para la empresa privada.

Terminales terrestres abren con las siguientes normas:

En todos y cada uno de los terminales debe hacerse Control de acceso. Cada persona que ingrese debe hacerlo con el tapaboca.Esto antes de abordar buses de las líneas autobuseras.

Si la persona no usa tapaboca no puede ingresar al terminal y menos a las unidades de Transporte de las líneas. Si la persona tiene fiebre debe ser remitido a algún centro de salud y si no es desinfectado no puede ingresar a las instalaciones.

Las Distintas autoridades deben velar porque exista distanciamiento en todos los espacios del terminal. Por lo tanto, se recomienda tener control de acceso en la entrada de los terminales terrestres de Venezuela. Las líneas deben velar por el cumplimiento de las normas.

Hay que evitar congestionamiento y aglomeraciones dentro del terminal. No deben ingresar personas a menos que vayan a viajar o trabajen dentro del terminal. Debe evitarse en todo momento buhoneros o cargadores en los autobuses de las líneas autobuseras.

En cuanto al combustible las autoridades dijeron

Han sido coordinadas con PDVSA 14 estaciones de servicio para garantizar el gasoil para las líneas autobuseras. Cualquier inconveniente al respecto notificarlo de inmediato ante las autoridades.

La tarifa ha sido establecida y debe ser respetada. Las rutas y líneas suburbanas son aquellas que circulan dentro del estado y por lo tanto ya tiene su tarifa establecida que es diferente a la tarifa interurbana.

Los lineamientos a seguir los dio el Viceministro de Transporte Claudio Farías la mañana del domingo. Hubo líneas que se mantuvieron operando en rutas de corta distancia en las semanas de flexibilización.

Sigue leyendo:Cerrado Terminal Big Low Center para evitar expansión del coronavirus