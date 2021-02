Tom Holland niega que Maguire y Garfield estén en Spider-Man 3

Una triste noticia para los cinéfilos, al parecer, Tom Holland niega que Tobey Maguire y Andrew Garfield hayan firmado para aparecer en Spider-Man 3.

De esta manera, el actor británico desilusionó a los fanáticos al asegurar durante una entrevista que el esperado Spiderverse no se verá en esta nueva cinta. Así que son nulas las esperanzas de verlos compartir escenas.

En entrevista con la revista Esquire, Tom Hollan negó categóricamente que en Spider-Man 3 estén contemplados Tobey Maguire y Andrew Garfield en la nueva entrega.

“No, no, no aparecerán en esta película… A menos que me hayan ocultado la información más importante, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo”, agregó.