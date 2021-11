Compartir

















En la alocución presidencial de hoy martes en horas de la tarde, Nicolás Maduro prometió retomar los trasplantes renales en Venezuela. El mandatario destacó varios puntos en torno a la salud; como a la política del país.

Desde hace tiempo se le solicitaba al presidente Maduro retomar el área de trasplantes como esperan que no solo sea el renal; y confían que Venezuela mejore en torno a la calidad de la salud.

“Vamos a retomar el camino de los trasplantes renales. Incrementamos la capacidad operativa de la Unidad de Trasplante Renal “Coronel Doctor David Arana” en el Hospital Militar. Vamos a retomar el tema de los trasplantes que se ha visto tan afectado por el bloqueo”; destacó el mandatario hoy martes.

#Ahora Pdte. @NicolasMaduro: Vamos a retomar el camino de los trasplantes renales. Incrementamos la capacidad operativa de la Unidad de Trasplante Renal “Coronel Doctor David Arana” en el Hospital Militar.#16Nov#VacúnateYCuídate pic.twitter.com/NtMVLMuBvh — Alfred Nazareth (@luchaalmada) November 16, 2021

Tuvo una vez más palabras contra Juan Guaidó quien había afirmado que Venezuela no tendría acceso a las vacunas contra el Coronavirus. “Guaidó apostó a que no llegaran vacunas a Venezuela y no lo permitimos, no pudieron con nosotros. Ya tenemos vacunas hasta para el refuerzo”; dijo el mandatario.

Trasplantes renales en Venezuela pronto

Las personas esperan que los trasplantes renales en Venezuela sea una realidad más allá de la promesa. El gobierno sabe lo que esto significa para la población venezolana; y lo que podría solucionar.

El mandatario llamó a vota el próximo domingo y expresó que Estados Unidos busca sabotear las elecciones. “Estamos listos para votar, llamo a votar y a respaldar al poder electoral, llamo al respeto de los resultados electorales. Repudiemos las declaraciones del Departamento de Estado de EEUU”

“Desde EEUU pretenden sabotear la democracia de Venezuela. Quisieran tener un sistema electoral como el nuestro. Yo tengo que repudiar estas declaraciones del departamento de EEUU, están en una conspiración permanente»; comentó el mandatario.

