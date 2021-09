En 2013, el valenciano Ángel Alberto Orama Rodríguez comenzó su emprendimiento de pintar un vaso Contigo deteriorado y rayado.

Ángel se formó como diseñador industrial de formación, pero siempre apuntó hacia el arte y la pintura. En los años ’90, hizo graffitis urbanos y murales por toda Venezuela bajo el auspicio de la empresa Construcentro y Deco Spray, la marca de sprays que para esos años utilizaba.

También, comenzó a pintar cuadros para personas que admiraban su arte, pero que no querían graffitis. Y es que el colorido trazo del valenciano Ángel Alberto Orama Rodríguez representa los paisajes y bellezas de Venezuela.

Después, hizo una pausa artística para trabajar en la empresa Pinturas Montana hasta 2004, cuando lo llamaron para trabajar en Locatel en el área de almacén, inventario y también bajo el manejo de SAP.

“Hice uno que otro trabajo de arte esporádicamente durante esos años, pero estaba enfocado en mi trabajo, que para entonces me llenaba de satisfacción y me iba bien monetariamente. Me daba resultados trabajar en Locatel de lunes a viernes y los fines de semana dedicarme a la pintura o al sóftbol que también me apasionaba”, detalla quien trabajó por 14 años en esa empresa.

El valenciano Ángel Orama comentó que su primer vaso contigo se “Lo dieron para que lo pintara. Eso fue una absoluta buena idea. Cuando lo veían la gente comenzó a pedírmelos y allí comenzó a andar mi emprendimiento, siempre haciendo las dos cosas: trabajo en Locatel y vasos, cuadros y piezas para intervenirlas con mi arte”, sostiene.

Pero, en 2017 se disparó la fama de Orama tras pintarle un vaso a @JavierHalaMadrid y éste subió la imagen en Instagram. Se acostó ese día con poco más de 2.500 seguidores y amaneció con 11.500.

Detalló que “Fue una locura, literalmente. Mensajes de personas de todo el mundo. Venezolanos regados por el planeta pidiendo precio y envíos. Tanto así que hoy hay al menos un vaso personalizado pintado por mí en cada continente, un logro y una satisfacción personal muy significativa”, afirma.

Después de pasar varias penurias en Venezuela y ver que su arte se veía minimizado por la carencia del material, decidió emigrar con su esposa.

El 13 de junio de 2019, llegó a Chile con muchas ganas de seguir produciendo y trabajando. Iba muy bien todo. Pero, llegó el estallido social y bajaron los pedidos nacionales y cuando parecía que el escenario mejoraría inició la pandemia por coronavirus.

“Tuve mis bajas en cuanto a pedidos y de una u otra forma mis ahorros se fueron esfumando, sin embargo, en ocasiones me siguieron pidiendo vasos, cuadros y en la misma pandemia se generó un flujo mayor de trabajo. Incluso realicé cuadros para el embajador venezolano en Chile , Carlos Millán, ONG’s en Santiago y múltiples solicitudes de cuadros desde Estados Unidos y Venezuela”, detalla.

Cabe señalar que, Orama le ha realizado trabajos de arte a Norkys Batista, Richard Linares , Marko Music, Javier Halamadrid, George Harrys , La Titi, Gringo Come Arepa, Rodolfo Gómez, Vanessa Carmona, Tomas Telis, Fernando Del Rincón, David Cubillán, Carlos Millán (embajador de Venezuela en Chile) y Rafael Pollo Brito, entre otro.

