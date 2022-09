Un venezolano falleció durante una operación de manga gástrica en la clínica San Marcos, en el distrito de Breña, Perú, el pasado 16 de septiembre, lo que provocó que su espera emitiera una denuncia por negligencia médica.

Según el portal Latina, Jesús Bata Freytes (31 años) llegó el viernes por la mañana a realizarse la intervención tras pasar sus exámenes.

Sin embargo, media hora después de iniciada la operación, la doctora a cargo Priscila Campana les indicó a sus familiares que el hombre se descompuso y que no se lo podía intervenir.

«A la hora que ella (la doctora) salió y nos comentó: ‘no, la cirugía no pudo realizarse porque se me bajó’. Yo le dije: ‘¿entró en paro? Ella me responde: ‘no, no llegó a paro, lo reanimamos’. Estaba muy confundida con las respuestas que ella me daba», indicó la esposa de la víctima.