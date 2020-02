En grande y con más fuerza y con 34 años; el venezolano Jorge Linares regresó triunfador y venció esta madrugada al mexicano Carlos Morales. El barinés dio tremenda derecha al azteca; que lo mandó a la lona.

Lo mejor del combate fue que lo resolvió al cuarto round; mientras el azteca en el segundo asalto el venezolano Jorge Linares se le vio contrariado. Luego logró recuperarse y continuar con el manejo de combate.

Fue una pelea rápida resuelta a los golpes, el mexicano Carlos Morales; se mantuvo en el ring y dio buenos golpes. De hecho supo dar hasta con la cabeza; golpe que logró romper a Linares e hincharle el pómulo derecho.

Tenía que demostrar que le queda y lo hizo en grande; era el pegador de la noche más bajo en las apuestas. hubo pocos que apostaron por el barinés; con el público en contra se paró ante Morales y resolvió.

📹 Jorge Linares returns to Lightweight with a 4th round stoppage against Carlos Morales. pic.twitter.com/Ogs7Jl0Xzo

— All Of The Belts 🥊 (@AllOfTheBelts) February 15, 2020